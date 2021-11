FPF adia jogo dos sub-23 do Belenenses na Liga Revelação

O Belenenses tinha encontro marcado com o Marítimo, às 11h00 de domingo, mas a FPF adiou a partida.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, na noite deste sábado, que "decidiu adiar o jogo entre as equipas sub-23 de Belenenses e Marítimo, previsto para este domingo às 11 da manhã".

"O adiamento do jogo da Liga Revelação foi decidido ao abrigo do princípio de precaução em casos que possam colocar em causa a saúde pública e no melhor interesse da competição", explica o organismo, em comunicado.

"Os dois clubes foram informados este sábado à noite" e o duelo "será reagendado para data a revelar em tempo oportuno", explica a FPF.

Recorde-se que alguns dos jogadores da equipa de sub-23 foram utilizados pela equipa principal frente ao Benfica, este sábado. Os encarnados venceram por 7-0, num desafio que terminou nos primeiros minutos da segunda parte, visto que o Belenenses ficou reduzido a apenas seis elementos.