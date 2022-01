Filipe Cândido vai reunir-se com Rui Pedro Soares e pode deixar o Belenenses

O treinador vai reunir-se com o presidente da SAD, Rui Pedro Soares, esta segunda-feira, onde deve anunciar a intenção de se demitir, por motivos pessoais

Filipe Cândido pode estar de saída do comando técnico do Belenenses. Ao que O JOGO apurou, o treinador, de 42 anos, solicitou uma reunião com o presidente da SAD belenense, Rui Pedro Soares, para a tarde desta segunda-feira e deve mesmo pedir a demissão, invocando razões pessoais.

A decisão do técnico acaba por ser surpreendente, dado que orientou a sessão de trabalho desta manhã e que a formação do Jamor até venceu na última jornada o Arouca (2-1).

Recorde-se que Filipe Cândido começou a época a comandar o Leiria (Liga 3) e foi o escolhido para render Petit no comando técnico do Belenenses, estreando-se à nona jornada. Em oito jogos na Liga Bwin conquistou duas vitórias e um empate.