Filipe Cândido: "São apenas três pontos, arrancados a ferros"

Declarações do treinador do Belenenses depois do triunfo por 2-1 na receção ao Arouca, para a ronda 17 do campeonato.

Atitude: "A equipa colocou muita alma. Sabemos que todos os jogos irão ser muito difíceis. Vamos ter de estar sempre a roçar a perfeição e nos limites. Se assim for, estaremos perto de vencer os jogos."

O jogo: "Tínhamos um plano de jogo, que acabámos por conseguir pô-lo em prática, ainda que as expulsões acabaram por não nos permitir fazê-lo mais cedo. Guardámos para um segundo momento, pois sabíamos que, explorando os espaços à largura, iríamos ter oportunidades para fazer o golo. Os jogadores sabiam perfeitamente o que tinham de fazer e foram felizes, mereceram esta vitória."

Sensações: "Estamos felizes, mas são apenas três pontos, arrancados a ferros. O tempo e a rotina de treino fazem-nos acreditar que a equipa está capaz de dar respostas. Este campeonato faz-se de pontos. Dão força enquanto equipa e os jogadores sabem que vão ter de estar no seu limite para superar estas dificuldades."

O que aí vem: "Todos os pontos vão ser determinantes e vamos tentar somar o máximo possível. Raramente olhei para a tabela classificativa. É a melhor forma para não nos precipitarmos nas tomadas de decisões e na leitura de cada jogo. A equipa vai estar mais forte e vamos ter de fazer uma segunda volta muito forte."