Filipe Cândido: "Não nos queremos agarrar a nada, porque a fase que tivemos já passou"

Declarações de Filipe Cândido, treinador do Belenenses, após a derrota esta quinta-feira na visita ao Rio Ave (1-1 após prolongamento, 6-5 nas grandes penalidades) e a consequente eliminação na Taça de Portugal.

Eliminação: "Enquanto treinador, não gosto que as partidas cheguem a este momento para se decidir desta forma [nas grandes penalidades]. No entanto, é o que é e estas são as regras. Procurámos ser calmos, assertivos e concentrados no momento. O Rio Ave acabou por ser mais feliz e temos de dar os parabéns a quem passou, tendo presente a qualidade do adversário e o momento que estávamos a viver. Sabíamos que iria ser um jogo repartido e pautado pelo equilíbrio. Procurámos ir consolidando algumas ideias que temos trabalhado e entrámos muito bem, a tentar comandar o jogo com bola."

Golo adversário: "Foi pena termos sofrido aquele golo de bola parada, porque estávamos avisados para a quantidade de golos que o Rio Ave faz dessa forma na II Liga. Iríamos ter de saber jogar bem este jogo, para nunca perder os equilíbrios, face à velocidade do opositor na frente. Não tivemos capacidade para sair de algumas zonas de pressão e houve perdas de bola que poderiam ter sido perigosas, mas fomos controlando. Com o tempo, fomos sendo menos perigosos e fizemos com que o Rio Ave acreditasse que era possível vencer".

Detalhes: "Penso que fomos capazes de discutir o jogo e foi pena não termos tido alguma felicidade nos momentos que tivemos para finalizar. É verdade que o Rio Ave também dispôs de uma ou outra situação. Tendo em conta isso tudo, o equilíbrio foi a toada do jogo. Pintou para o lado deles e estamos tristes, mas temos de estar otimistas. Sabemos das nossas dificuldades e vamos trabalhar tendo em conta o futuro, que é o mais importante."

Treinos: "Os jogadores cumpriram com bola, mas temos de ser mais fortes nas transições e no processo defensivo. Só através do treino e dos jogos é que vamos eliminando alguns erros para sermos mais completos enquanto equipa. Apesar de tudo, temos agora uma semana mais limpa para continuar a desenvolver estas ideias e, ao mesmo tempo, recuperar alguns atletas lesionados, que nos podem dar outra definição na frente."

Covid-19: "Temos de ser mais consistentes durante todo o jogo. Não nos queremos agarrar a nada, porque a fase que tivemos [surto de covid-19] já passou e há que olhar para a frente. Neste jogo, o adversário também conseguiu ajustar alguns posicionamentos defensivos."