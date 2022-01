Filipe Cândido lamenta desacerto em Vizela: "Foi um recital de golos perdidos..."

Declarações do treinador do Belenenses em reação à derrota (0-2) frente ao anfitrião Vizela, em jogo da 13.ª jornada da Liga Bwin, disputado no reduto vizelense

Falta de eficácia: "Estávamos bem no jogo. Na primeira parte, a eficácia acaba por marcar o jogo. No primeiro remate, o Vizela fez golo, num lance com um erro de posicionamento nosso no meio. Foi um recital de golos perdidos pela nossa equipa [n.d.r. o Belenenses teve 19 tentativas de golo (sete à baliza) contra 12 (quatro à baliza) do Vizela]. Se tivéssemos sido eficazes, o resultado teria sido outro. O penálti nasce também de um erro da nossa equipa e dá confiança ao adversário. Ainda assim, não deixámos de acreditar no golo.

Maior competitividade: Vamos procurar ser mais competitivos do que até aqui. Quando entrei, conseguimos quatro pontos que nos permitiram aliviar a situação que vivíamos, mas depois quase não jogámos. Temos de ser otimistas. Se "enterrarmos a cabeça na areia", não teremos solução [para o 18.º e último lugar da I Liga]".