Filipe Cândido é o nome mais forte para suceder a Petit no Belenenses

O Belenenses já procura substituto para Petit e o nome de Filipe Cândido, que comanda o Leiria, é um dos que está em cima da mesa, sendo que já foram encetadas negociações.

Filipe Cândido pode vir a ser o novo treinador do Belenenses. O nome do atual treinador do Leiria, da Liga 3, é um dos mais fortes, sabe O JOGO. Já foram, inclusive, iniciadas conversações com o técnico.

Essa seria, refira-se, a primeira experiência de Filipe Cândido na I Liga. Aos 42 anos, já orientou Sousense, Paços de Ferreira (juniores), Salgueiros, Leiria e Mafra.

Recorde-se que Petit deixou o clube esta manhã, tendo-se já despedido dos jogadores.