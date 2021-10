Filipe Cândido e a estreia na Liga Bwin: "Foram uns verdadeiros campeões"

Declarações do treinador Filipe Cândido após o Boavista-Belenenses (0-0), partida que encerrou a nona jornada da Liga Bwin

A estreia e o jogo: "Fiquei satisfeito fundamentalmente pela entrega da equipa e pela forma intencional com que procurou aplicar as ideias que procurámos incutir em muito pouco tempo de trabalho. O jogo, principalmente, na primeira parte, foi dividido, conseguimos ter alguma bola e fomos capazes de ir controlando todas as iniciativas, à exceção de um lance em que o Luiz Felipe fez uma boa defesa."

Sobre a pressão: "Sabíamos que o Boavista vinha pressionado, tinha perdido com o Benfica e por este último resultado para a Taça de Portugal. Na segunda parte, o adversário procurou criar mais caudal ofensivo, pecámos por não conseguir ter tanta bola, mas tivemos algum critério, apesar de o Boavista ter criado duas ou três situações, nós também boas saídas em contra-ataque e pena foi não termos conseguido definir dois ou três lances em que podíamos ter feito o golo".

Situação da equipa: "A mensagem que lhes fui passando, independentemente do que têm sido os últimos resultados, é que temos ser uma equipa que acredita, que trabalha, porque quando assim é estamos sempre mais perto de atingirmos os nossos objetivos. Ao mesmo tempo, temos que assentar os nossos valores no respeito, na competitividade e também na amizade entre todos. Depois, com o treino e, acreditando no processo, seremos mais fortes do que os adversários e as vitórias vão acabar por aparecer. Hoje foram uns verdadeiros campeões e somámos um ponto na nossa caminhada".