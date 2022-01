Declarações do treinador do Belenenses, no final do encontro com o Famalicão (1-0)

Jogo: "Foi um jogo muito equilibrado. Parece-me que tivemos as primeiras oportunidades. O Famalicão tem aqui no final duas ou três, faz um golo de bola parada."

Linha de quatro: "Depois de sofrermos o golo, tivemos a oportunidade do Carraça isolado. Dentro deste equilíbrio, tenho de fazer uma ressalva ao comportamento dos jogadores. Este clube está há dois anos a jogar com uma linha de cinco e nós, em dois dias, face às condicionantes, tivemos de jogar com uma linha de quatro e eles cumpriram à risca. Da minha parte, tenho de dizer que o resultado é injusto."

Experiência pessoal: "A nível pessoal vivi como sempre vivi desde que estou no futebol, com muita intensidade e paixão. É isto que gosto de fazer e acordo todos os dias com uma felicidade imensa para vir trabalhar. Tínhamos e temos muito trabalho para fazer e a equipa técnica que me acompanha teve um trabalho inexcedível."

Futuro: "Eu sei o que é que eu e o presidente combinamos na segunda-feira. Sábado serão informados sobre essa situação e até lá não vale a pena levantar cenários."