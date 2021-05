"Esta época chegámos a alinhar com nove jogadores portugueses, isso dá satisfação"

Petit, treinador do Belenenses, em antevisão ao jogo frente ao Tondela, agendado para as 16h00 de terça-feira.

O treinador Petit afirmou esta segunda-feira que a motivação "tem de estar sempre presente" no Belenenses, que pretende continuar a escalar posições na I Liga em Tondela, no jogo da 32.ª jornada.

"A motivação tem de estar sempre presente. Se temos 37 pontos, queremos chegar aos 40 e estar sempre a crescer na tabela. O grupo está ambicioso. Temos sido uma equipa muito regular ao longo da época e a última imagem, às vezes, é a que fica. Queremos terminar bem o campeonato", assumiu, em videoconferência de imprensa.

Se, na primeira volta, os azuis conquistaram 16 pontos e ocupavam o 13.º lugar, na segunda já somaram 21, apenas superados pelos quatro primeiros classificados, o que lhes permitiu alcançar a metade superior e ter a manutenção quase garantida, ficando a olhar para outros patamares, com um lugar europeu à distância de cinco pontos.

"Criávamos situações, mas não estávamos a fazer tantos golos como queríamos. Neste momento, estamos a fazê-los. Os processos estão consolidados, os jogadores estão mais assimilados e, nesta segunda volta, temos sido consistentes. Confiamos no trabalho diário e os pontos foram conquistados com todo o mérito", sublinhou.

Em análise ao Tondela, Petit entende ser uma equipa "que tem bons processos e gosta de ter bola", com "jogadores rápidos e um avançado [Mario González] a fazer uma boa época", mas a formação lisboeta aponta ao compromisso e exigência entre jogadores.

"Todos os jogadores dentro do plantel sabem que podem jogar. Trabalham diariamente e, a qualquer altura, podem ser chamados e dar uma boa resposta. Há compromisso e exigência entre eles para lutarem pelos três pontos, em prol da equipa", realçou o técnico, que tem o plantel apto, à exceção do defesa Eduardo Kau.

A criação das equipas B e sub-23, desde a época transata, permitiu ao Belenenses ser a equipa que, na ótica de Petit, "mais aposta na formação", lamentando não ser, "por vezes, valorizada pela comunicação social" pelo trabalho efetuado nesse sentido.

"Esta época, chegámos a alinhar com nove jogadores portugueses. Isso dá satisfação, temos de valorizar o nosso produto. Os jogadores mais experientes dão algumas dicas e informações do que é jogar na I Liga, recebem muito bem dentro do balneário e cabe a nós tentar tirar o melhor rendimento e dar aprendizagem", expressou.

O brasileiro Henrique confirmou no domingo o interesse do Coritiba, clube no qual iniciou a carreira, e a saída do Belenenses está iminente, com Petit a desejar "as maiores felicidades" ao experiente central, "importante para a equipa técnica e clube".

O Belenenses, no oitavo lugar, com 37 pontos, visita, na terça-feira, o Tondela, 10.º, com 36, em jogo da 32.ª jornada da Liga NOS, a disputar no Estádio João Cardoso, às 16h00, com arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.