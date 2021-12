Dez jogadores do Belenenses terminaram o período de isolamento

Restantes elementos em quarentena da estrutura azul serão alvo de novos testes de rastreio à covid-19 na próxima quinta-feira, a 72 horas do próximo jogo

O Belenenses anunciou, esta quarta-feira, que dez jogadores do plantel de Filipe Cândido terminaram o período de isolamento, após terem estado infetados com covid-19, e fizeram uma avaliação da condição física depois de uma paragem de quase duas semanas.

"É o primeiro passo de um processo que, na melhor das hipóteses, levará mais de um mês a ser completamente ultrapassado nas suas várias dimensões", lê-se em nota publicado pelo Belenenses, que revelou outros casos de recuperação.

"Dos três treinadores infetados, dois também estão curados e podem, assim, retomar o contacto direto e pessoal com os jogadores, orientar a equipa no dia-a-dia e, portanto, restabelecer todas as rotinas desportivas e profissionais que enquadram a atividade da Belenenses SAD", acrescenta o comunicado azul.

Na próxima quinta-feira, os restantes elementos/jogadores da estrutura do Belenenses em isolamento profilático serão alvo de novos testes de rastreio à covid-19, a cerca de 72 horas do próximo desafio dos azuis no campeonato.

A Liga anunciara, na passada segunda-feira, que o encontro entre o Belenenses e o Estoril, relativo à 14.ª e próxima jornada da Liga Bwin, agendado inicialmente para dia 11 (sábado), foi adiado para o próximo domingo (15 horas), a pedido do clube do Jamor.

Notícia atualizada às 18h10