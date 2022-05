Confirmado: Belenenses vai jogar em casa do Atlético da Malveira em 2022/23

Formação azul acordou a utilização do reduto mafrense para realizar treinos e jogos na condição de visitado

Carente de maiores receitas provenientes das transmissões televisivas, face à despromoção à Liga SABSEG, pelo que busca a diminuição de despesas, o Belenenses vai atuar, na temporada 2022/23, no Estádio das Seixas, na Malveira.

A formação azul, que atuava no Estádio do Jamor, em Oeiras, desde 2014, ano em que o futebol profissional do Belenenses se distanciou do clube do Restelo, acordou a utilização do reduto mafrense com os responsáveis do Atlético da Malveira.

Segundo o emblema da I Divisão da AF Lisboa, o "compromisso existente" entre as partes para a "cedência de instalações foi aprovado em assembleia do clube", com o aval da Câmara Municipal de Mafra e da União de Freguesias de Malveira.

O Belenenses vai, assim, pagar bem menos pelo aluguer do espaço para realização de treinos e de jogos na condição de visitado durante a próxima temporada.

O Atlético, por fim, garantiu que os rumores sobre eventual fusão entre a estrutura liderada por Rui Pedro Soares e o clube malveirense "não correspondem à verdade".