Cauê regressa a Portugal e reencontra Petit no Belenenses SAD

O médio brasileiro e o treinador já trabalharam juntos no Moreirense em 2017. A contratação deve ser oficializada pela SAD este sábado

Cauê está prestes a tornar-se a segunda contratação do Belenenses para a próxima temporada, depois da oficialização de Afonso Taira (ex-Hermannstadt, Roménia). O experiente médio brasileiro, de 31 anos, que representava os japoneses do Albirex Niigata, já tem praticamente tudo acertado com a SAD belenense e deve ser oficializado hoje. Ao que tudo indica, o criativo vai assinar por dois anos pelos lisboetas.

Além da passagem por Moreira de Cónegos, onde ajudou a conquistar a Taça da Liga, o mais recente reforço belenense também já representou em Portugal Leixões e Olhanense

A exemplo do que já tinha acontecido no mercado de transferências de inverno, a administração liderada por Rui Pedro Soares parece estar em sintonia com o treinador Petit. Isto porque Cauê não é um desconhecido do futebol português e muito menos do técnico da equipa do Jamor, com quem já trabalhou no Moreirense.

Na época 2016/17, Petit assumiu o comando do conjunto de Moreira de Cónegos nas últimas jornadas da I Liga, livrando o clube da descida de divisão, e aí teve um primeiro contacto com o médio, que agora é reforço do Belenenses.

Além do Moreirense, emblema pelo qual conquistou uma Taça da Liga, Cauê representou em Portugal o Leixões, durante dois anos, e o Olhanense uma temporada. De resto, o médio brasileiro conta com experiências ainda na Roménia, Azerbaijão, Israel e Japão.

Esta é uma contratação que tem como objetivo suprir algumas das perdas que os lisboetas já sofreram no meio-campo durante este defeso. Recorde-se que André Santos não aceitou a renovação de contrato oferecida pela SAD e Show, que estava emprestado pelo Lille (França), foi recentemente confirmado como reforço do Boavista. A vinda de Cauê, tal como a chegada do médio Afonso Taira, também vai trazer alguma experiência a um plantel composto por muitos jovens que começaram na equipa de sub-23.