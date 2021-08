Cassierra pode despedir-se em breve do Belenenses: SAD já terá sido contactada

Avançado colombiano é apontado ao futebol russo e a SAD já terá sido contactada.

Cassierra pode despedir-se em breve do Belenenses. De acordo com o portal Fichages.com, o avançado colombiano está perto de reforçar o Sochi (Rússia), clube que já terá contactado a SAD. O camisola 9 belenense tem sido um dos jogadores mais cobiçados neste defeso e a sociedade liderada por Rui Pedro Soares já recusou propostas de dois milhões de euros, isto porque só tem 50 por cento do passe do jogador - a outra metade pertence ao Ajax (Países Baixos).

Contratado no verão de 2019, Cassierra, 24 anos, tem sido a referência do ataque do Belenenses nas últimas duas temporadas. Pela formação lisboeta já realizou 70 encontros oficiais e apontou 15 golos. Agora, pode proporcionar um bom encaixe financeiro.

Confrontado sobre o facto de o mercado ainda estar aberto, o treinador belenense, Petit, admitiu que ainda podem acontecer saídas do plantel - além de Cassierra, o central Tomás Ribeiro está também a ser cobiçado. Por outro lado, podem ainda ocorrer entradas no grupo de trabalho. "Estamos a trabalhar com a administração para contratarmos jogadores que possam dar mais experiência e qualidade ao grupo", adiantou o técnico belenense.