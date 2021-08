Cassierra deixa Belenenses e ruma ao futebol russo

Os azuis já não contaram com o sul-americano na visita ao reduto do Sporting, na terceira jornada da I Liga Bwin, que perderam por 2-0, sendo o sétimo titular a abandonar o conjunto lisboeta em relação à época anterior

O avançado colombiano Mateo Cassierra deixou o Belenenses, para reforçar os russos do FK Sochi, durante duas temporadas, com mais outra de opção, anunciou o clube russo.

"O atacante colombiano Mateo Cassierra assinou um contrato com um esquema de dois [anos] mais um [de opção] com o clube. O jogador junta-se em breve à equipa", escreveu o Sochi, em publicação partilhada através das redes sociais da equipa russa.

Cassierra, de 24 anos, alinhou pelo Belenenses SAD nas duas últimas épocas, tendo apontado 15 golos em 70 encontros realizados, acrescentando-se um golo em quatro partidas pela formação de sub-23, na primeira temporada efetuada em solo luso.

O futebolista iniciou a carreira no Deportivo Cali, do seu país, de onde saiu para os holandeses do Ajax, em 2016/17, onde se evidenciou e jogou com regularidade, inclusive nas competições europeias, mas contou com cedências ao Groningen e aos argentinos do Racing FC durante a época 2018/19, antes de rumar ao Belenenses SAD.

Os azuis já não contaram com o sul-americano na visita ao reduto do Sporting, na terceira jornada da I Liga Bwin, que perderam por 2-0, sendo o sétimo titular a abandonar o conjunto lisboeta em relação à época anterior, depois de Kritciuk, Tiago Esgaio, Gonçalo Silva, Rúben Lima, Miguel Cardoso e Silvestre Varela.

Em sentido inverso, o Belenenses SAD anunciou, durante o defeso, as contratações do guarda-redes Luiz Felipe, dos defesas Carraça, Sandro e Trova Boni, dos médios Andrija Lukovic e Rafa Santos e dos avançados Rafael Camacho e Pedro Nuno, esperando mais reforços até ao fecho do "mercado" de transferências, que se efetua em 31 de agosto.

O Belenenses, 18.º e último no campeonato, sem pontos, face às derrotas com FC Porto (2-0), Marítimo (2-1) e Sporting (2-0), recebe agora o Moreirense, 15.º, com um ponto, na sexta-feira, às 19:00, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.