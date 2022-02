Casos de José Aja e Kelvin entregues ao departamento jurídico do Belenenses

As inscrições do central uruguaio José Aja e do avançado brasileiro Kelvin estão entregues ao departamento jurídico do Belenenses, confirmou este sábado o treinador Franclim Carvalho, na antevisão ao jogo com o Vitória de Guimarães.

"A questão do José Aja e do Kelvin estão entregues à administração. Neste momento, ultrapassa-me. São dois jogadores que eu e a administração gostávamos, tal como o Licá e o Baraye, e que estavam identificados", explicou o técnico da formação lisboeta.

Os dois jogadores estão livres de contrato e, como tal, poderiam vincular-se a outro clube já depois do encerramento do período de transferências de janeiro, mas a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) considera que José Aja e Kelvin não podem ser inscritos, de acordo com o exposto no Anexo II do Regulamento de Competições.

Na alínea a) do artigo segundo desse anexo, é dito que se considera desempregado "o jogador cujo contrato tenha cessado por caducidade até ao termo da época anterior à da inscrição, tendo nela tido atividade como jogador profissional", pode ler-se na nota.

Este regulamento visa a temporada desportiva na Europa, que não se rege através de anos civis, ao contrário da América do Sul, onde os dois atletas alinharam após agosto: José Aja representou o Santiago Wanderers, do Chile, e Kelvin o Vila Nova, do Brasil.

Segundo fonte oficial dos "azuis", o clube discorda da interpretação da LPFP, mas acatará as decisões tomadas, embora não se coíba de fazer chegar ao organismo que rege a I Liga a posição de que o regulamento deve ser alterado, tal como outros temas.

A mesma fonte assegurou que os dois atletas sul-americanos não chegaram a integrar qualquer treino dos lisboetas e também não assinaram qualquer vínculo com o clube.

O treinador Franclim Carvalho, na conferência de imprensa que antecede a receção ao Vitória de Guimarães, no domingo, a partir das 18:00, no Estádio Nacional, em Oeiras, admitiu que o Belenenses necessita de reforços para a defesa e que, caso não se concretize a inscrição de José Aja, os azuis vão ao mercado procurar outro central.

Também a situação do guarda-redes brasileiro Vinícius Garcia está a ser tratada pela administração do Belenenses, uma vez que o atleta se encontra à experiência no clube, contratado para suprir a lesão de Luiz Felipe, numa ausência que foi encurtada.