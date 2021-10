Belenenses voltará a jogar no Jamor na décima jornada da Liga Bwin

Azuis viram-se obrigados, no verão, a mudar de reduto para atuar como anfitriões devido a uma imposta renovação do relvado do histórico recinto, assim como obras

O presidente da SAD do Belenenses, Rui Pedro Soares, revelou, esta terça-feira, que a equipa voltará a disputar jogos na condição de visitado no Estádio do Jamor a partir da décima jornada da Liga Bwin, agendada para dia 31, ante o Santa Clara.

"A colocação da relva no estádio do Jamor está concluída. O nosso jogo com o Santa Clara vai ser realizado lá", garantiu o dirigente, à Imprensa, detalhando que a mudança do tapete foi feita por iniciativa do Instituto Português do Desporto e da Juventude.

"Importa esclarecer que a Liga de Clubes que não obrigou à mudança de relvado para que lá se disputassem jogos da I Liga. Apenas obrigava a que se mudasse o sistema de rega. A mudança de relvado foi ideia do IPDJ", acrescentou Rui Pedro Soares.

Ausente do Jamor desde o início desta época, devido à imposta renovação do relvado do histórico recinto, assim como obras, a equipa da SAD do Belenenses, autorizada pela Liga, atuou como visitada no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

A "alteração temporária" de casa estava prevista até à sexta jornada do campeonato, o que não se verificou, dado que os azuis receberam o Tondela, no passado domingo, no reduto localizado na zona centro do país, em duelo da oitava ronda.

O último jogo realizado no Estádio do Jamor, que passou a utilizar em 2018, fora, curiosamente, contra o Santa Clara, a 16 de maio de 2021, em jogo relativo à 33.ª jornada da edição 2020/21 da Liga Bwin.