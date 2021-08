Belenenses solidário com o Santa Clara: "É altura de criar condições para adiar o jogo"

Declarações de Rui Pedro Soares, presidente da SAD do Belenenses

O ranking: "A pontuação de Portugal no ranking da UEFA foi, durante os últimos anos, inúmeras vezes repetida como sendo uma prioridade. Portugal está a disputar com a Holanda o facto de poder continuar a ter seis equipas nas provas europeias, com duas apuradas diretamente para a fase de grupos da Liga dos Campeões e uma para a Liga Europa. Criar condições para que as equipas possam competir na UEFA é a prioridade de todo o futebol português. Ao Santa Clara tem de ser dada a possibilidade, face a este evidente contratempo, de ter as condições para disputar condignamente e com competitividade estas eliminatórias"

Apoio ao Santa Clara: "O Santa Clara está a representar o futebol português e a região autónoma dos Açores, que está pela primeira vez nestas provas europeias. É altura de, rapidamente, criar condições para adiar o jogo do fim-de-semana, porque a equipa não tem condições. Vão estar a sobrecarregar os únicos 14 jogadores, que, se tiverem de jogar, vão estar diminuídos numa outra eliminatória. O Santa Clara é um dos nossos seis representantes e é importante que, assim como Paços de Ferreira e Benfica, passem estas eliminatórias europeias. Apelo a que todo o futebol português crie condições para que o Santa Clara possa adiar o jogo do fim-de-semana.