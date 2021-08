Belenenses: Safira para o ataque e Afonso Taira sai

Taira deverá reforçar o Casa Pia.

A SAD do Belenenses pode já ter encontrado o substituto de Cassierra, avançado que recentemente se transferiu para os russos do Sochi. Trata-se de Alisson Safira, dianteiro brasileiro, de 26 anos, que joga no Londrina, da série B do Brasil. No domingo, o atacante já não foi opção no encontro frente ao Brusque e, de acordo com o jornal "Folha de Londrina", já tem tudo preparado para viajar rumo a Portugal.

Ao que O JOGO apurou, a SAD belenense ainda está em negociações com os empresários do Allison Safira e o negócio pode ficar fechado esta segunda-feira.

Noutro plano, Afonso Taira está de saída do plantel e deve reforçar o Casa Pia.