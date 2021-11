Belenenses quer potenciar e valorizar carreiras duais no futebol português

Presidente do Belenenses quer liderar movimento por melhores condições para qualificação dos jogadores.

O Belenenses vai pedir uma reunião com o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) para potenciar e valorizar as carreiras duais na modalidade, tema esta segunda-feira abordado pelo presidente da equipa da Liga Bwin.

Em conversa com jornalistas, realizada através de uma plataforma online, Rui Pedro Soares explicou que o futebol tem de alterar a mentalidade em torno deste assunto, de forma que os jogadores possam conciliar a vida profissional com a vida académica.

"Percebemos que há dificuldades, quando chegam à equipa principal, em manter um desempenho enquanto estudantes que lhes permita concluir o curso em pouco tempo. Vamos pedir uma reunião ao SJPF, que também valoriza a qualificação dos jogadores, e analisarmos em conjunto o que pode ser feito", afirmou o dirigente da equipa lisboeta.

Dos 38 futebolistas inscritos na Liga Bwin, o Belenenses SAD tem 10 a frequentarem cursos universitários, sendo eles Tomás Ribeiro, César Sousa, Diogo Calila, Luís Mota, João Monteiro, Chico Teixeira, Rafa Santos, António Montez, Henrique Pires e André Lopes.

"São 26%, um número significativo, mas não é ainda o número que queremos atingir", realçou Rui Pedro Soares, lembrando que, antes, "a qualificação dos jogadores era algo que tinham de esconder", pois "era mal visto e era entendido como perda de tempo".

O líder dos "azuis" pretende que estes casos "deixem de ser exceções e passem a ser uma boa regra", numa indústria onde "é importante" que os clubes estejam de acordo.

"Numa indústria conservadora, este é o futebol do futuro em que estamos inseridos. Sabemos que estamos na vanguarda do futebol português, também por termos a primeira "team manager" do futebol profissional e por termos sido, na época passada, a equipa da I Liga que jogou com mais jogadores portugueses. Estes três aspetos são exemplo suficiente da nossa identidade e do que somos", sublinhou Rui Pedro Soares.

O Belenenses SAD ocupa a 16.ª e antepenúltima posição da Liga Bwin, com oito pontos, e, em 27 de novembro, recebe no Estádio Nacional, em Oeiras, o Benfica, terceiro, com 28, em jogo a contar para a 12.ª jornada, com início às 20:30 horas.