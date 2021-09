Belenenses queixa-se à FIFA devido à venda de Eduardo Henrique para o Sporting

SAD belenense reservara o direito, quando contratou o médio por empréstimo, de receber uma taxa relativo a uma futura venda, mas a quantia está por pagar

A SAD do Belenenses apresentou uma queixa na FIFA contra o Internacional Porto Alegre pela falta de pagamento do valor relativo a 15 por cento da transferência do médio Eduardo Henrique, em 2019, do clube brasileiro para o Sporting.

O empréstimo do centrocampista brasileiro ao Belenenses, em 2018/19, previa o embolso, no caso de 400 mil euros, em caso de futura venda, ocorrida na época seguinte, quando o emblema de Alvalade o adquiriu por três milhões de euros.

Essa taxa foi, entretanto, paga pelo Sporting ao Internacional de Porto Alegre, conforme refere também a Imprensa brasileira, mas o emblema do Brasileirão continua sem efetuar o pagamento devido à SAD do Belenenses.

Rui Pedro Soares, de resto, cumprira o que prometeu, em declarações à SportTV, em 31 de julho de 2019. Nessa altura, o presidente da sociedade belenense assegurar que iria avançar com uma queixa na FIFA a propósito deste imbróglio.

"Vamos reclamar junto da FIFA por não nos ter sido dado o direito de preferência na contratação de Eduardo, como combinado e temos ainda um contrato que nos garante 15 por cento do valor da transferência, mas ainda não o recebemos", afirmou.

Por agora, Eduardo Henrique, ainda com ligação contratual ao Sporting, está emprestado ao Al Raed, clube da Arábia Saudita, após ter sido cedido, na época anterior, aos italianos do Crotone.