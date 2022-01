Belenenses: Julio Velázquez na calha para suceder a Filipe Cândido

O treinador espanhol já está em negociações com a SAD belenense e pode já orientar o treino de terça-feira

Julio Velázquez é o nome mais forte para suceder a Filipe Cândido no comando técnico do Belenenses. Ao que O JOGO apurou, o treinador espanhol, de 40 anos, já está em negociações com a SAD belenense e pode já orientar o treino de terça-feira.



A concretizar-se esta seria a segunda experiência de Julio Velázquez no clube lisboeta, depois de uma primeira passagem entre dezembro de 2015 e outubro de 2016. Em Portugal, o espanhol também já orientou o V. Setúbal e Marítimo.



Já Filipe Cândido, que invocou razões pessoais para deixar o cargo, está reunido desde a hora de almoço com Rui Pedro Soares, presidente da SAD do Belenenses, para ultimar os detalhes da saída.