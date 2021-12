Belenenses reagiu ao adiamento do jogo entre Brentford e United

Surto de covid-19 assolou red devils e as três partes chegaram a acordo para a não realização do encontro.

Devido à pandemia da Covid-19, o jogo entre Brentford e Manchester United, marcado para esta terça, foi adiado. O Belenenses, que teve de enfrentar o Benfica com imensas limitações e menos de 11 jogadores, reagiu nas redes sociais.

"Jogo adiado na Premier League. Sem dúvidas e hesitações. A saúde sempre em primeiro lugar. Um bom exemplo", escreveu, nas redes sociais.

Depois do jogo no terreno do Norwich, o Manchester United testou o seu grupo de trabalho e foram vários os elementos da primeira equipa a acusarem positivo à Covid-19. Depois de uma reunião com a Premier League, a solução acabou por ser o adiamento.