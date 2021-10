Belenenses assinala feito histórico de Mariana Vaz Pinto: "Muitas mais se seguirão"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

No jogo da Liga Bwin em casa do Boavista, Mariana Vaz Pinto estreou-se como delegada do Belenenses. Foi a primeira mulher a assumir essa posição num encontro referente à primeira divisão de Portugal.

Mariana Vaz Pinto, nova team manager do Belenenses, tornou-se a primeira mulher a assumir a posição de delegada num jogo da primeira divisão do futebol português e o clube assinalou o feito, nas redes sociais.

"Nenhuma atividade profissional deve estar barrada por questões de género. Ontem quebrámos mais uma barreira com a Mariana Vaz Pinto a assumir a posição de delegada pela primeira vez num jogo da Liga Portugal. Estamos certos que ao colocarmos a competência acima de qualquer fator, muitas mais se seguirão", pode ler-se.

Mariana Vaz Pinto, de 26 anos, mudou-se para o Belenenses, depois de cinco temporadas a desempenhar a mesma função nas camadas jovens do Sporting.

Estreou-se no empate 0-0 em casa do Boavista.