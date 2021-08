Belenenses apresenta Rafael Camacho por empréstimo do Sporting

Jovem jogador de 21 anos oficializado na manhã desta quinta-feira.

Rafael Camacho é do Belenenses. O avançado, 21 anos, chega ao plantel de Petit emprestado pelo Sporting até final da temporada.

Fora dos planos de Rúben Amorim, treinador leonino, o jovem atacante era cobiçado por outros clubes portugueses, como o Estoril e o Moreirense, e ainda pelos neerlandeses do Feyenoord e do Cambuur e os suíços do Basileia. No entanto, Rafael Camacho acabou por escolher a formação belenense para continuar a carreira e garantir mais minutos de competição a jogar com regularidade.

O avançado, que terminou a época passada ao serviço do Rio Ave.

Outro avançado que interessa à SAD do Belenenses é Salomon Kalou, internacional costa-marfinense, 36 anos, que representava o Botafogo (Brasil). Embora sem clube, tudo indica que será difícil seduzi-lo para o projeto do Belenenses.