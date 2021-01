Avançado do Belenenses tem três propostas, mas SAD está reticente

Cassierra com a camisola do Belenenses

SAD recebeu propostas pelo avançado Cassierra, mas apenas pretende negociar se conseguir contratar um jogador para a mesma posição.

O Belenenses pode negociar Cassierra no mercado de transferências de inverno. O JOGO apurou que o avançado colombiano, de 23 anos, tem propostas do Ludogorets, CSKA Sofia (Bulgária) e Górnik Zabrze (Polónia), mas a SAD liderada por Rui Pedro Soares, apesar de necessitar de fazer um bom encaixe financeiro neste defeso, está reticente em abrir mão do jogador.

Isto porque as alternativas para a frente de ataque são escassas e este é mesmo o único ponta de lança de raiz que trabalha regularmente como plantel principal.

Portanto, a transferência só se deve realizar caso esteja garantido um substituto para o camisola 9 belenense. Aliás, o treinador Petit tem salientado desde o verão que precisa de um avançado com características diferentes, mas até agora ainda não o recebeu. Caso Cassierra fosse transferido sem ter o substituto, as opções do técnico do Belenenses para o sector mais adiantado ficariam ainda mais escassas, numa altura em que a equipa partilha o penúltimo lugar da classificação com o Farense. Esta época, Cassierra apenas apontou dois golos, um no campeonato e outro na Taça de Portugal. Mesmo assim, o avançado colombiano é visto como um elemento essencial para Petit e, apesar da escassa concretização, despertou a cobiça de outros emblemas.

O Belenenses é equipa que tem menos golos marcados no campeonato (seis)e é essa é uma questão que também deixa a SAD a pensar em abrir mão do colombiano.