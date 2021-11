Rui Pedro Soares, presidente do Belenenses, deu uma entrevista à CNN, em que comentou o polémico jogo entre os azuis e o Benfica.

Cronologia dos acontecimentos: "Há dois momentos: um momento que resulta da aplicação de testes antigénio e isso é no sábado. Recebemos essa comunicação às 11h06. Tínhamos realizado testes antigénio, e não éramos obrigados, porque na sexta-feira tínhamos dois ou três casos de antigénio positivos. Decidimos testar todo o grupo de trabalho e ao fim da tarde vimos um número anormalmente elevado de casos positivos. Decidimos fazer testes PCR e confirmaram de forma definitiva os resultados antigénio. Perto do meio-dia, sei que de acordo com os testes antigénio havia um conjunto de jogadores que tinham testado positivo. A delegada de saúde - e bem - decide não cumprir um protocolo aplicado às equipas de futebol e alargar o isolamento aos jogadores que não testaram positivo".

Ausência de pedido para adiar o jogo? "Esperávamos que a Liga nos chamasse para uma reunião formal, de preferência com o Benfica, para vermos vários cenários e isso não aconteceu. Estamos todos debaixo de uma tensão enorme. É preciso compreender e respeitar que no grupo de trabalho tínhamos um grupo elevado de casos positivos e havia a possibilidade de estarem relacionados com a nova variante de covid-19. A responsabilidade de confirmar o jogo não era do Belenenses. Se não fosse a competência do médico do Belenenses e da delegada de saúde da Oeiras, o protocolo em vigor tinha sido respeitado, tínhamos mais jogadores disponíveis, mas hoje tínhamos um gravíssimo problema de saúde pública. Esse é o ponto principal. Estamos a falar de saúde pública."

Falta de comparência? "A Liga tinha condições para permitir que isto não acontecesse."