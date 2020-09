"As melhores oportunidades de golo são nossas", garante Petit

Declarações do treinador do Belenenses depois da vitória em casa do Vitória de Guimarães, por 1-0.

Jogo: "Entrámos com o pé direito. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, íamos um pouco às escuras, mas não fugiu muito do que preparámos. Tenho de dar os parabéns aos meus jogadores pelo que fizeram dentro de campo. Vínhamos a trabalhar os processos, alguns jogadores que transitaram da época passada já estavam dentro dos processos, mas esta equipa ainda tem muito para crescer".

Posse de bola: "Tivemos a arte de defender bem, transitar, mas também soubemos sair bem com bola. Tivemos várias oportunidades de golo. Acho que as melhores oportunidades de golo são nossas. Este é o caminho, ainda temos uma maratona de jogos, mas agora temos de descansar estes dois dias".

Esta época começa com mais pontos do que na passada: "O que conta são os três pontos. O importante é entrar bem, com o pé direito. Sabemos que vai ser um campeonato difícil".