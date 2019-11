"Aos grandes tudo é permitido: inscrevem, deixam de inscrever, entram pelo sétimo andar..."

Críticas do presidente do Clube de Futebol Os Belenenses a propósito dos possíveis contornos do regresso da equipa B do Sporting.

Patrick Morais de Carvalho, presidente do Clube de Futebol Os Belenenses, criticou as ações tomadas a cargo pelas "instâncias que superintendem o futebol português", quando confrontado com a possibilidade de o Sporting poder vir a inscrever novamente uma equipa B diretamente no segundo escalão profissional, alegando que, aos denominados três grandes, "tudo é permitido".

"Vivemos num país com uma débil cultura desportiva, em que as pessoas são todas de Benfica, FC Porto e Sporting. Portanto, a esses clubes tudo é permitido, inscrevem, deixam de inscrever, entram pelo sétimo andar, pelo quinto ou por onde quiserem, enquanto nós fomos obrigados a ir à última divisão distrital, ao inferno, como costumo dizer", disse o dirigente em assembleia-geral do clube, realizada no pavilhão Acácio Rosa.

O relatório e contas relativo a 2018/19, que anunciou uma redução anual de 8,3% no passivo do clube (cifrando-se atualmente nos 10.631.872 milhões de euros), foi aprovado com 122 votos a favor e apenas três abstenções, numa sessão que também atribuiu ao histórico futebolista Vicente Lucas, por unanimidade, o galardão Cruz de Cristo de Ouro, a mais alta condecoração do Belenenses.

Patrick Morais de Carvalho também abordou o diferendo entre o clube e SAD.