Ao intervalo, Rui Pedro Soares chorou no relvado do Jamor

Dirigente máximo do Belenenses não conteve a emoção

A primeira parte do Belenenses-Benfica não ficou apenas marcada pelos sete golos do Benfica. Rui Pedro Soares, presidente do Belenenses, chorou no regresso aos balneários.

Já depois do árbitro apitar, o dirigente máximo dos azuis não conteve a emoção, sendo confortado por Rui Pedro Braz e outros elementos do Benfica.

Rui Pedro Soares era um dos poucos elementos do Belenenses presente no banco. Não há, recorde-se, qualquer jogador suplente para substituir algum dos nove que estão no campo.