Declarações de Filipe Cândido, treinador do Belenenses, após a derrota na visita ao Braga (1-0), este domingo, em jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga Bwin.

Instabilidade: "Tivemos praticamente cinco semanas de muita instabilidade. Não só na semana que antecedeu a Taça [da Liga] que os jogadores foram para a seleção, algumas lesões, a seguir a covid-19, mas não quero mais falar disso.... A partir de agora quero focar nos nossos objetivos para o futuro. Agora parecemos muito mais uma equipa tendo em conta as condições que temos e as opções que temos para o jogo. Enquanto treinador conseguimos controlar o jogo e o treino se tivermos os nossos jogadores todos e a treinar no campo e não em casa. Tenha a certeza que o crescimento dessa equipa será enorme e no fim vamos estar a festejar porque com mais qualidade de jogo e os comportamentos que procuramos que a equipa tenha as vitórias e os pontos vão acabar por acontecer."

Rio Ave na quinta-feira: "É um jogo extremamente difícil, mas esperamos neste caso, e vamos nos preparar bem porque o adversário tem muita valia, será um jogo complicado, mas vamos estar à altura do desafio e vamos com tudo para procurar vencer este mesmo jogo."