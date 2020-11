"Agora treinamos à tarde, assim já sabemos os resultados"

Petit frisa necessidade de consistência defensiva e ofensiva no Belenenses SAD

O treinador do Belenenses SAD, Petit, frisou a necessidade de a equipa apresentar consistência defensiva e ofensiva, na preparação do jogo com o Rio Ave, da sétima jornada da I Liga de futebol.

Os azuis são a equipa com menos golos marcados até ao momento no campeonato, com três tentos em seis encontros, mas, por outro lado, apenas sofreram cinco.

"Tem de haver uma consistência, em termos defensivos e ofensivos. Ofensivamente, temos criado oportunidades, mas não as temos concretizado. Estamos nesse trabalho, há jogadores com dinâmicas diferentes que podem aparecer mais na área. São questões que estamos a analisar e corrigir", explicou, em videoconferência de imprensa de antevisão à partida.

Petit afirmou que a sua equipa está preparada "para defrontar um adversário de qualidade, com jogadores que jogam juntos há alguns anos", esperando levar os três pontos, para colmatar os que o Belenenses SAD esperava ter nesta altura.

"Trabalhamos sempre para lutar pelos três pontos, mas sabemos que o campeonato está difícil, as equipas já se conhecem mais. Esperávamos ter mais alguns pontos pelo que fizemos. Não temos e, agora, temos de trabalhar para poder ir buscar esses três pontos. Temos seis, num lote de equipas todas juntas", expressou.

Admitindo fazer algumas alterações em relação ao jogo da jornada transata, que terminou empatado a uma bola na receção ao Farense, graças a um golo no último lance da partida de Bruno Ramires, Petit elogiou o adversário, orientado por Mário Silva, um "amigo de infância".

"O Rio Ave tem bons processos, boas rotinas em jogo interior. Trabalhámos sobre isso e, deste lado, está uma equipa que gosta de meter ritmo, intensidade, agressividade e de criar oportunidades. Esperamos um jogo difícil", perspetivou.

O sul-africano Cafú Phete já teve alta médica, depois de testar positivo ao novo coronavírus, enquanto o guarda-redes André Moreira e o avançado Miguel Cardoso permanecem em isolamento. Para prevenir eventuais "baixas" de última hora, o Belenenses SAD optou por realizar os seus treinos apenas à tarde, depois de saber os resultados dos testes, que deram todos negativo.

"Na semana passada, após o jogo com o Farense, disse que iríamos jogar com uma estratégia diferente e, no dia anterior, aconteceu o que aconteceu. Agora, em vez de treinarmos de manhã, treinamos à tarde, assim já sabemos os resultados", explicou.

Os defesas Gonçalo Silva, Eduardo Kau, Pedro Álvaro, Chima Akas e Nilton Varela continuam ausentes das opções de Petit, devido a lesão.

Belenenses SAD, 14.º classificado, com seis pontos, e Rio Ave, sétimo, com nove, defrontam-se na sexta-feira, a partir das 20h30, no jogo que abre a sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol, a realizar-se no Estádio Nacional, em Oeiras, com arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.