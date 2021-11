Jogadores do Belenenses pedem repetição do jogo: "A única resposta que pode repor a verdade"

Jogadores do Belenenses querem que o encontro com o Benfica se volte a disputar, agora noutras condições

Os jogadores do Belenenses pedem, através das redes sociais, que o Belenenses-Benfica, disputado no último sábado, no Jamor, em condições especiais, não conte. Os ateltas entendem que a melhor solução é a repetição da partida.

"Os olhos estão postos em nós. Cabe-nos a todos, futebol profissional, dar a única resposta que pode repor a verdade e a integridade da competição: repetir o jogo", afirmaram muitos jogadores do plantel, com um post nas redes sociais.

Esta é uma opinião que já foi também tornada pública pelo clube.