Foi promessa do FC Porto, brilha no Belenenses e pode rumar à Polónia

Afonso Sousa, médio do Belenenses

Afonso Sousa interessa a um dos candidatos ao título da I Liga polaca

O Raków Czestochowa, segundo classificado da I Liga da Polónia, vencedor da última edição da Taça do país e participante na estreia da Conference League, está interessado em contratar Afonso Sousa, médio do Belenenses, segundo a Imprensa do país.

Face a nova qualificação para disputar uma competição europeia na próxima época, o emblema polaco pretende reforçar o plantel, do qual fazem parte os portugueses Fábio Sturgeon e Pedro Vieira, com o atleta, uma das promessas do FC Porto, pelo qual se sagrou campeão da Youth League.

A operação poderá ser dificultada pelo preço de Afonso Sousa, cifrado em 2,5 milhões de euros pelo Transfermarkt, mas o Czestochowa confia que poderá contratar o médio por um valor inferior caso o Belenenses seja despromovido.

Afonso Sousa tem um contrato válido com os azuis até junho de 2024.