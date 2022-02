Franclim Carvalho ainda acredita na salvação do Belenenses: "Claramente"

Declarações do treinador do Belenenses no final do encontro com o Paços de Ferreira (0-2).

Jogo: "Os primeiros 15 minutos não foram bons. Desde esses 20 minutos até ao intervalo estivemos bem, com bola e sem bola. Tivemos duas situações e terminámos a sofrer. O Chima não estava a olhar para a bola, no lance do penálti. Não posso fazer nada. Na segunda parte acabámos por sofrer um golo em transição. Fomos inconsequentes, é natural, pelo momento."

Segundo golo foi golpe duro: "Tivemos personalidade na primeira parte, mas disse-lhes para continuar a fazer aquilo que estavam a fazer. Na segunda parte não estivemos tão bem. Já não adianta, este jogo já passou."

Jogo de Tondela e registo fora: "Temos que vencer, fora ou em casa. Só tínhamos feito golo em Paços. Depois disso já fizemos em dois jogos, depois de eu chegar. Não atiramos a toalha ao chão, como hoje não atirámos. Nós estamos separados por seis pontos da permanência."

Crença na permanência: "Acredito claramente. Por isso é que vim para cá."