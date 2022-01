Abel Camará expulso frente ao FC Porto: "Sois cegos, mudos, sois o c******"

Já depois de ter sido substituído, Abel Camará foi expulso por Manuel Mota por palavras dirigidas à equipa de arbitragem. "Sois uns cegos, sois uns mudos, sois o c******", atirou o jogador.

Abel Camará, avançado do Belenenses, foi expulso por palavras insultuosas dirigidas à equipa de arbitragem na partida diante do FC Porto, no domingo, quando estava já no banco de suplentes.

Camará, de 32 anos, foi punido com um jogo de suspensão.