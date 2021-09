Abel Camará e Alisson Safira: os reforços do Belenenses no último dia de mercado

Nesta janela" de transferências, o Belenenses reforçou-se igualmente com o guarda-redes Luiz Felipe, os defesas Carraça, Yohan Tavares, Sandro e Trova Boni, os centrocampistas Lukovic e Rafa Santos e os avançados Rafael Camacho e Pedro Nuno.

Os avançados Abel Camará e Alisson Safira foram as novidades do último dia de "mercado" de transferências do Belenenses, sendo anunciados no final da noite de terça-feira pelo emblema da I Liga de futebol.

No caso do guineense Abel Camará, trata-se de um regresso aos azuis, onde concluiu a formação e, entre empréstimos a Estrela da Amadora, Beira-Mar e os romenos do FC Petrolul Ploiesti, esteve ligado à equipa lisboeta entre as épocas 2008/09 a 2016/17.

Depois de experiências nos cipriotas do Pafos FC, nos italianos do Cremonese, nos cazaques do Irtysh, nos turcos do Elazigspor e nos iranianos do Machine Sazi, o dianteiro, de 31 anos, regressou a Portugal para alinhar pelo Feirense, em 2019/20.

No último ano, Abel Camará representou o Mafra, na II Liga, tendo apontado oito golos em 31 jogos, aos quais se acrescentam cinco partidas no início da atual época, assinando agora contrato com o Belenenses SAD válido por uma época desportiva.

Já o brasileiro Alisson Safira, de 26 anos, chega do Londrina, clube do país natal, onde marcou oito golos em 27 jogos na temporada transata, após cedências a CRB, Ponte Preta, CSA e Grémio Novorizontino, na sequência de passagens iniciais por Foz do Iguaçu e Almirante Barroso, rubricando um vínculo de três anos com a equipa de Petit.

Nesta janela" de transferências, o Belenenses reforçou-se igualmente com o guarda-redes Luiz Felipe, os defesas Carraça, Yohan Tavares, Sandro e Trova Boni, os centrocampistas Lukovic e Rafa Santos e os avançados Rafael Camacho e Pedro Nuno.

Em relação a saídas, os azuis viram sair nove titulares da última época, sendo eles o guarda-redes Kritciuk, os defesas Tiago Esgaio, Gonçalo Silva, Henrique e Rúben Lima, o médio Afonso Taira e os avançados Silvestre Varela, Miguel Cardoso e Cassierra.