A idade conta pouco para Silvestre Varela: "Quando trabalhei com ele..."

Rui Quinta conhece bem o reforço do Belenenses, com quem trabalhou dois anos no FC Porto, e acredita que ele vai ser uma mais-valia, mesmo com 34 anos.

Silvestre Varela regressou a Portugal, para representar o Belenenses, depois de três épocas na Turquia, ao serviço do Kayserispor.

Experiente, com 34 anos, o jogador pode ser uma mais-valia no jovem plantel belenense. Quem é o afirma é Rui Quinta, atual treinador do Lusitânia de Lourosa e que foi adjunto de Vítor Pereira no FC Porto, tendo trabalhado dois anos com o extremo. "A idade conta muito pouco. O que interessa é o carácter e ambição que o conduz. O cérebro comanda o processo, o que metemos no cérebro influencia aquilo que o nosso corpo faz. O Silvestre Varela tem mentalidade de campeão, já viveu uma série de conquistas, mas ainda tem a ambição de poder conquistar algo mais", assegura em conversa com O JOGO.

Extremo pode já não ter a rapidez de outros tempos, mas tem capacidade para decidir um jogo "em apenas dois piques de velocidade"

Apesar de defender que o internacional português mantém as características da juventude, o treinador de 59 anos reconhece que "o Silvestre Varela pode já não conseguir fazer 20 piques de velocidades, mas é capaz de fazer dois e decidir um jogo". "Quando trabalhei com ele, era um jogador com uma qualidade técnica muito elevada e uma grande inteligência a ler o jogo. Era um desequilibrador nato, desequilibrava as defensivas adversárias. Além de um excelente finalizador, era também municiador de oportunidades", avalia Rui Quinta, sem dúvidas de que o ala será um exemplo para os mais novos do Belenenses: "É bom para os mais jovens ter ao seu lado um jogador que passou por grandes momentos na carreira e também por outras fases menos boas. Têm de crescer com uma referência com quem podem partilhar o espaço diário."

Sobre o tempo de paragem do internacional português, que não joga desde o final de maio, Rui Quinta confia que o jogador se procurou manter bem fisicamente durante o período de inatividade. "Os bons atletas estão sempre em forma e, agora, ele está com o entusiasmo de fazer aquilo que gosta. O Silvestre é um jogador que, quando está entusiasmado, é difícil de ser contrariado", sublinha o treinador.