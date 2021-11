"A Direção da Liga vai decidir se o Belenenses-Benfica deve ser repetido ou não"

Rui Pedro Soares, presidente do Belenenses, deu uma entrevista à CNN, em que comentou o polémico jogo entre os azuis e o Benfica.

Saúde dos jogadores: "Desde o primeiro minuto, a minha grande preocupação foram os jogadores e as famílias. Os meus jogadores merecem respeito e consideração. São os primeiros casos em Portugal de uma nova variante, cujo efeito ainda é desconhecido e está a ser estudado".

Vai a jogo com o Vizela: "Neste momento, a minha grande preocupação é a saúde dos meus jogadores e do staff. Está em cima da mesa o jogo não poder ser realizado, claramente. Pondero e será feito, com certeza, comunicar, através do nosso médico, toda a situação do nosso grupo de trabalho, para o qual quero deixar uma palavra especial, sobretudo ao Cafu Phete, que é um ser humano extraordinário e está a sofrer muito, injustamente. Ainda nem sequer se sabe se foi o Cafu Phete o portador do vírus original."

Repetição do jogo com o Benfica: "Baseamo-nos no regulamento. Isso é um assunto de advogados, pedimos a repetição de acordo com o regulamento da Liga e a Direção da Liga vai decidir se deve ser repetido, ou não. Tomemos decisões tão boas como foram tomadas pela DGS, pela delegada de saúde de Oeiras e pelo médico do Belenenses."

"