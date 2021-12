Filipe Cândido após a derrota no Braga-Belenenses: "Agora parecemos muito mais uma equipa"

Declarações de Filipe Cândido, treinador do Belenenses, após a derrota na visita ao Braga (1-0), este domingo, em jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga Bwin.

Análise da derrota: "Queria dar os parabéns ao Braga que venceu. Quando assim é, temos que assumir, houve alguma justiça, ainda que o jogo tenha sido equilibrado. Naturalmente, que o golo acontece num momento em que não estávamos em campo. Infelizmente, estrategicamente mexeu um pouco daquilo que era a nossa intenção. Sabíamos do passado recente do Braga [goleado pelo Boavista e sob pressão] e iríamos também jogar um pouco com isso. Tínhamos as nossas ideias e fomos ainda assim procurando ao longo do tempo tirar a bola do adversário. Penso que em muitos momentos do jogo isso aconteceu. E para quê? Para procurar passar alguma intranquilidade, penso que isso foi evidente."

Evolução: "É verdade que depois em alguns momentos de definição a equipa foi conseguindo sair com alguma qualidade num momento de construção, noutros de transição, mas verdadeiramente acabámos por não ter as melhores definições. Mantivemo-nos sempre dentro do jogo e a acreditar que, apesar de tudo, poderíamos eventualmente até trazer pontos para casa. No entanto, fica uma palavra para os meus jogadores na certeza que tudo o que estamos fazendo daqui para frente será muito melhor. Na antevisão disse que esta equipa iria se apresentar muito melhor do que no último jogo e assim foi. Na casa de um adversário difícil, fizemos um jogo bem conseguido."