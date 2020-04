Welinton Júnior grato ao Aves na hora do adeus

Apesar de ter rescindido o contrato com o Aves, e numa altura em que prepara o regresso ao Brasil, Welinton Júnior recorda com carinho a passagem pelo futebol português.

Welinton Júnior rescindiu o contrato com o Aves no passado dia 10, alegando salários em atraso e um prémio de assinatura de 20 mil euros por receber, mas ficou com uma boa recordação do futebol português. "Guardo a minha passagem por Portugal da melhor maneira possível. Quando cheguei a Portugal, tive apenas alguma dificuldade por causa do fuso horário, mas uma semana depois já me tinha adaptado. Foi tudo muito rápido e mais depressa do que imaginava", admitiu o avançado em declarações ao jornal brasileiro "Lance".

Na hora da despedida, Welinton falou nas saudades que sente. "O que sinto mais falta é de jogar e de estar com os meus companheiros. Sempre que entrava, era como se fosse o último jogo da minha vida. Tenho saudades dos funcionários. Guardo um carinho enorme por eles", admitiu.

O avançado continua em Portugal, mas o regresso a casa já tem data. "Volto para o Brasil dia 1 de maio. Já consegui um voo e agora há que aproveitar para estar com a família e pensar um pouco. Tenho de manter a forma da melhor maneira possível. Depois, quando tiver clube, começo a trabalhar com bola", vincou, admitindo que o regresso ao futebol brasileiro é uma possibilidade. "Ainda não recebi nenhuma proposta concreta. Alguns empresários já me contactaram, mas reencaminho todos esses assuntos para o meu empresário, o Márcio Bittencourt, com quem já trabalho há quatro anos. Estou num período de férias e, quando tiver alguma coisa de concreto, ele vai informar-me", vincou.