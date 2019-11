"Vítor Oliveira? É um treinador de quem bebi muito"

Frente ao Gil Vicente, Leandro Pires vai cumprir o último jogo como interino do Aves. Terá de assumir a posição em definitivo, ou ceder o lugar a outro treinador.

Último jogo ao leme do Aves? "Encaro todos os desafios como encarei o do Belenenses, com uma vontade enorme de ganhar. Agora, sabemos que no futebol o ganhar e o perder estão muito próximos. Entramos sempre com o intuito de fazer as coisas bem feitas, porque assim estamos mais perto da vitória. O jogo de amanhã [sexta-feira] não foge à regra, vamos entrar com vontade, crença e convicção de que podemos vencer. Estou aqui para fazer as coisas como sei e posso. É com essa convicção que estarei amanhã".

Derrota (1-0) frente ao FC Porto: "No Dragão fizemos coisas boas, apesar de ter sido um jogo que não nos deu pontos. Mas nada tem a ver com o de amanhã [frente ao Gil Vicente]. As responsabilidades amanhã são maiores. Vamos apanhar uma equipa que venceu o último jogo [Gil Vicente] e que daí poderá trazer mais alguma confiança e nós ainda andamos à procura dessa vitória, mas com certeza temos boas ilações a tirar do jogo do Dragão".

Reencontro com Vítor Oliveira, que o treinou no Aves: "Foi meu treinador durante cerca de uma época. É um treinador de quem bebi muito, sobretudo pela liderança forte que impõe no balneário e no grupo de trabalho. É um treinador muito disciplinado, muito rigoroso, um grande treinador, todos sabemos o que vale".