"Vamos ao Dragão para conquistar pontos, se possível os três"

Rúben Oliveira, médio do Aves, tem fé num bom resultado no encontro da ronda dez do campeonato.

O médio Rúben Oliveira apelou à solidariedade dos futebolistas do Aves na visita ao FC Porto, no domingo, da 10.ª jornada da I Liga, frisando a ambição do lanterna vermelha em somar pontos. "Jogar em casa de um clube dito grande é sempre complicado. Vamos ter de ser muito solidários e pensar em equipa, mas vamos ao Dragão para buscar pontos, se possível os três. Se formos competentes penso que conseguiremos sair de lá com um bom resultado", referiu o centrocampista, em declarações publicadas no sítio dos avenses na Internet.

O conjunto do concelho de Santo Tirso ocupa a derradeira posição do campeonato, com três pontos conquistados em nove rondas, e já está afastado das duas taças nacionais, mas Rúben Oliveira considera que o Aves tem "capacidade e qualidade para sair desta situação". "O futebol são fases. A realidade é que começámos mal a época, mas vamos muito a tempo de dar a volta a isto. Também nos tem faltado aquela pontinha de sorte que faz parte do futebol. Se analisarmos todos os jogos, poucas equipas foram superiores a nós e os jogos decidiram-se nos detalhes. Quando conseguirmos corrigir os erros que nos têm saído caros, vamos melhorar e fazer um campeonato tranquilo", afiançou.

Sobre o trabalho executado por Leandro Pires, que rendeu Augusto Inácio no comando técnico do Aves e comandou o lanterna vermelha na derrota diante do Belenenses SAD (3-2), Rúben Oliveira recomenda confiança no processo desenvolvido pelo treinador interino, cuja "mensagem de força e de ânimo" revela que "as coisas não estavam todas mal".

Depois de uma temporada na Vila das Aves por empréstimo do Vitória de Guimarães, Rúben Oliveira voltou a ser cedido ao clube avense e tem sido um dos elementos mais utilizados na zona intermediária, fruto dos nove jogos somados esta temporada. "Não penso muito em objetivos individuais. Estou muito confiante de que vamos conseguir a manutenção, que é o mais importante. O que mais quero é que o Aves se mantenha na I Liga. Este é um excelente clube e as pessoas da vila merecem isso", concluiu.

O Aves, 18.º e último colocado com três pontos, visita o FC Porto, segundo com 22, no domingo, às 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto.