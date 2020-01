"Surpresa do Aves na Luz? Até acendia a luta pelo título..."

O agora treinador do Vilanovense marcou no único jogo em que o Aves conseguiu dividir pontos com o Benfica e incentiva o grupo a "arregaçar as mangas".

Na luta para não sair do principal campeonato nacional, o lanterna vermelha da prova tem, nesta jornada, uma deslocação ao Estádio da Luz para defrontar o campeão nacional em título.

O registo dos jogos com o Benfica são demonstrativos da dificuldade do emblema avense em fazer frente aos encarnados. Em dez jogos, para o campeonato, entre Aves e Benfica, ao longo dos anos, apenas por uma vez a turma avense conseguiu somar pontos. Foi na última jornada do campeonato de 2000/01 e o Aves empatou, em casa, 4-4.

Abílio, ex-médio do Aves, sabe o que sente um plantel na luta pela permanência e o que pode mudar no jogo da Luz

"Foi já um jogo de final de época, foi um jogo aberto, já não havia nada a ganhar nem a perder e houve muitos golos", conta, a O JOGO, Abílio, ex-médio do emblema e autor do 2-0 do Aves, num jogo em que o ponto somado não evitou a descida de divisão. Agora a treinar o Vilanovense, o ex-atleta - que na I Liga também passou por Leixões, FC Porto, Belenenses e Campomaiorense - sabe que "o momento do Aves não é o melhor, quando não se ganha falta confiança", mas lembra a sabedoria popular de que "enquanto há vida, há esperança".

"O discurso de treinador deve ser no sentido de arregaçar as mangas. Ainda estamos na primeira volta, mas os jogos vão passando e precisam pontuar. O grupo tem de se unir e contrariar esse favoritismo do Benfica, que ainda por cima joga em casa, e fazer das tripas coração. Pontuar ou ganhar na Luz, animicamente é muito importante para o Aves, dava outro moral para o grupo trabalhar e até acendia a luta pelo título", considera.

"O grupo tem de se unir e contrariar o favoritismo. Têm de confiar neles próprios"

Até agora, o Aves soma apenas seis pontos, de duas vitórias, e são a equipa com mais golos sofridos (31) e apenas por uma vez conseguiram manter a baliza a zeros (na vitória caseira sobre o Braga, 1-0).

Abílio considera que, por contraponto com a organização defensiva da última temporada, em que "poucos conseguiam marcar ao Aves, a equipa deste ano parece mais frágil". Tal facto pode explicar-se com "a mudança de treinador, as lesões que afetaram o grupo. Primeiro que se acerte, no meio destes problemas, não é fácil", aponta. Ainda assim, vê no plantel do clube "jogadores com qualidade". "Têm de confiar que vão conquistar pontos!"

Enquanto atleta, Abílio pode bem ser um exemplo para o plantel do Aves. Conhece o sentimento reinante nos balneários onde se luta pela permanência e sabe mesmo o que é marcar na Luz e conseguir esse feito.

"Como jogador do Salgueiros, marquei o 1-1 no jogo no Estádio da Luz e ficámos na I divisão". O treinador diz o que vai na alma de um futebolista que marca no Estádio da Luz... "É uma alegria imensa marcar naquele estádio, é um orgulho. Claro que espero que se inspirem no meu exemplo, os jogos começam todos 0-0. Se o Aves entrar forte, a intranquilidade no Benfica pode crescer. Tem de ter um bocadinho de paciência". Esta é a mensagem de quem já viveu bons momentos na Luz.