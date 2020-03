Nuno Manta lamentou: "Pena o critério não ser uniforme em todos os jogos".

Nuno Manta reconheceu que não ficou fácil jogar com menos dois. O treinador do Aves enalteceu, no entanto, a forma como a sua equipa soube retardar o golo do Sporting.

"Se com onze era difícil, com dez tornou-se mais difícil e com nove muito mais difícil. Sabíamos que, pela nossa organização defensiva, podíamos dificultar ao máximo o jogo do Sporting. Apelámos ao espírito de sacrifício, de superação e união e conseguimos retardar ao máximo o golo do Sporting. É impossível prepararmo-nos para jogar com menos dois. Em termos defensivos sim, mas a transição fica mais complicada. O Aves foi-se mantendo vivo até ao primeiro golo, depois foi complicado".

O Aves está em último, mas Nuno Manta continua a acreditar que é possível garantir a permanência. Sem especificar, pediu o mesmo julgamento em relação aos adversários.

"Ainda faltam 30 pontos. Se os critérios forem iguais para todos, entraremos para lutar em todos os jogos. Pena o critério não ser uniforme em todos os jogos. Vamos lutar até ao fim com as nossas armas, com humildade e com a dedicação que caracteriza esta equipa. Não vamos desistir enquanto for matematicamente possível. Fizemos três faltas e tivemos duas expulsões".