Salários em atraso no Aves: perda de pontos é penalização possível

Prazo estipulado para envio de documentação terminou na quinta-feira e a Liga não anunciou a regularização da situação. SAD corre o risco de ter jogadores a rescindir e de perder pontos.

Terminou na quinta-feira o prazo para fazer prova do cumprimento salarial, sobre os pagamentos dos salários até fevereiro, e não houve confirmação de que o Aves o tenha feito.

O site da Liga foi atualizando as informações dos clubes que regularizaram as suas situações, sem incluir o emblema avense. Se a SAD enviou a documentação, falta a validação da Liga. Caso não tenha enviado até à meia-noite de quinta-feira em modo online, ou até esta sexta-feira, contando com a data de correio registado, o clube pode ser penalizado com a perda de dois a cinco pontos.

"É o nome da SAD do Aves e da competição que está em jogo e não há volta a dar. Criámos os mecanismos de licenciamento para este efeito e achamos até que os 15 dias de benevolência dados após verificação do incumprimento no controlo financeiro são excessivos e um prémio para o infrator", apontou Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores, que está a acompanhar o processo junto do plantel. "Não há mesmo motivo para que não sejam regularizados os salários vencidos nem adianta continuar a usar-se a covid-19 como desculpa. Já todos sabemos que o problema é estrutural e vem da gestão desportiva feita nesta SAD desde a época anterior. Se não for resolvido, exigiremos tolerância zero", criticou Evangelista.

O Sindicato dos Jogadores está a prestar apoio a 15 jogadores do plantel de sub-23, "alguns dos quais com presenças esporádicas na equipa principal" e com três meses de salários por receber. O Sindicato garantiu ainda que está a "acompanhar os jogadores e a esclarecer todas as dúvidas jurídicas nesta fase, em que ainda é prematuro dizer se vai haver ou não rescisões", não pondo esse cenário de parte.

A par da situação dos salários em atraso, o sindicato está igualmente a apoiar a resposta à nota de culpa dos processos disciplinares, com aplicação de multa, a Estrela e Beunardeau.