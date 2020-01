SAD e claque do Aves em guerra aberta e com gestos obscenos ao barulho

Claque critica administração, que vai cessar protocolo que mantém com o grupo organizado.

A Força Avense, claque registada como associação de adeptos do Aves, está em guerra aberta com a SAD. O grupo enviou um comunicado às redações, repetindo os motivos pelos quais vai faltar ao jogo desta sexta-feira, e que têm a ver com a data e hora do jogo, mas também com uma alegada "passividade" da administração em torno das arbitragens. "A inércia com que a SAD tratou o assunto merece-nos fortes críticas", escrevem, contestando os jogos com Tondela (0-1) e Santa Clara (0-1), onde alegam ter existido um penálti por assinalar em cada partida. A Força Avense (FA) revela, ainda, a existência de um mal-estar com a diretora executiva Estrela Costa.

"As culpas deverão ser repartidas, mas vinque-se e frise-se que o ónus disto deverá ser assacado na sua quase totalidade à dirigente. Para piorar a situação, no pós-jogo do passado sábado, confrontada com a revolta da FA e de demais associados, não se conteve, e reagiu com gestos obscenos e provocatórios, no parque de estacionamento do clube", acusam, denotando "preocupação" com a "relação entre clube e SAD", temendo que possa, no futuro, haver uma "rutura entre as partes" e que isso desemboque num "futuro sombrio e insustentável".

A SAD respondeu aos adeptos também em comunicado e adiantou que o protocolo existente entre as partes que passa, entre outros aspetos, pela cedência gratuita de bilhetes, vai ser cessado. "Não é admissível o constante ataque pessoal aos membros da SAD. As relações entre clube e SAD decorrem com a maior das normalidades", relata a nota, que pede "tranquilidade e serenidade" em torno do trabalho dos árbitros.