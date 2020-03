SAD do Aves prestes a receber novos investidores

Há mais dois investidores prestes a entrar na sociedade desportiva, mas não há garantias de resolução dos problemas de tesouraria. Diretora executiva da SAD diz estar preocupada

No mês passado, os atletas e a equipa técnica do Aves receberam os salários com atraso. Na altura, a administração e os responsáveis da SAD justificaram o atraso com os constrangimentos criados pelo coronavírus, que está a bloquear a economia mundial, em particular a chinesa, de onde é proveniente a dona da SAD: a Galaxy Believers. Agora, a SAD está em vias de ter novo dono, já que os dois sócios da Galaxy - Hongmin Wang e Wei Zhao, presidente da Direção da sociedade desportiva - criaram nova empresa, com mais dois sócios, que estão prestes a ser oficializados como novos investidores. A YIHAO - investimentos Lda. tem como sócios os dois proprietários da Galaxy Believers (Wei Zhao tem 45,3% e Hongmin Wang 9,4%) e ainda Xin Ruan (33,5%) e Wenhao Rem (11,8%). A empresa, criada em 19 de setembro de 2019, tem como atividade económica o funcionamento das sociedades gestoras de participações sociais não financeiras. Os novos investidores assistiram ao jogo de domingo, com o Paços de Ferreira, com Wei Zhao.

Contactada por O JOGO, Estrela Costa, diretora executiva da SAD, confirmou que "há novos investidores". No entanto, a dirigente mostra-se apreensiva sobre esta nova fase, visto que estes novos elementos também estão com dificuldades em movimentar dinheiro, para além de enfrentarem dificuldades com os negócios que têm na China, o que pode comprometer ainda mais a situação do último classificado na tabela da I Liga. "Estou extremamente preocupada e até dia 5 [amanhã] os jogadores têm de receber os salários. Tenho assegurado algumas despesas, nomeadamente de estágios. Não posso exigir mais aos meus jogadores, eles têm feito um esforço enorme", afirmou, não revelando o valor das verbas em atraso. O JOGO sabe que os atletas têm em dívida os meses de janeiro e fevereiro.