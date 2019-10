Rafael Vieira assume um novo papel na estrutura do Aves

Rafael Vieira com novas funções no Aves

Antigo diretor desportivo passa assume o cargo de diretor-geral.

O Aves designou esta terça-feira o antigo diretor desportivo Rafael Vieira como novo diretor-geral do emblema do concelho de Santo Tirso, informou em comunicado o 18.º e último classificado da I Liga. "Rafael Vieira é o novo diretor-geral do Clube Desportivo das Aves. A antiga glória avense, que assumia até agora o cargo de diretor desportivo, vê assim atualizadas as suas funções dentro da estrutura do clube", escrevem os avenses numa nota partilhada na página oficial.

Natural da Vila das Aves, Rafael Vieira iniciou e terminou a carreira de futebolista ao serviço do clube nortenho, pelo qual assumiu mais tarde as funções de coordenador técnico e diretor desportivo. "A experiência adquirida por Rafael Vieira dentro e fora de campo ao serviço do Clube Desportivo das Aves, assim como o espírito avense evidenciado no cumprimento das suas responsabilidades em nome do nosso emblema ao longo dos anos, justificam a sua nomeação para a referida posição diretiva", agrega o comunicado.

A alteração na estrutura diretiva do lanterna vermelha do campeonato surge um dia depois da saída do treinador Augusto Inácio, que colocou o lugar à disposição no sábado, na sequência da eliminação na terceira eliminatória da Taça de Portugal diante do Farense (5-2).

Enquanto a SAD do Aves, liderada pelo chinês Wei Zhao, continua à procura do sucessor do técnico lisboeta, o plantel está a ser orientado de forma interina por Leandro Pires, ex-treinador da equipa sub-23, que na época passada conquistou a Liga e a Taça Revelação.

O Aves prepara a deslocação ao Belenenses SAD, 16.º e antepenúltimo colocado, com cinco pontos, em partida da oitava jornada da I Liga agendada para sábado, às 15:30, no Estádio Nacional, em Oeiras.