Quatro jogos, um golo e mesmo assim em risco de deixar o Aves

Avançado egípcio não está a treinar com a equipa e a sua saída pode estar para breve

Mahmoud Kahraba está a ser alvo de cobiça por emblemas do Egito e a sua transferência está a ser equacionada. O avançado leva quatro jogos no campeonato e um golo apontado e, depois de debelar uma entorse, regressou aos convocados de Augusto Inácio no jogo com o Tondela. Ainda sem a transferência confirmada, certo é que o internacional egípcio não marcou presença nos dois treinos realizados no dia de ontem. Kahraba foi contratado no mercado de verão pelo emblema avense, proveniente, precisamente, de um clube do principal campeonato do Egito, o Zamalek SC. O clube foi 2º classificado na épocapassada, contando com 13 golos do avançado.

Sobre as declarações do presidente do clube à imprensa, dando conta de alguma insatisfação pela continuidade de Augusto Inácio, fonte da SAD disse a O JOGO, não escondendo a surpresa, que a administração esteve reunida na terça-feira e que todos concordaram que o treinador era o homem certo no cargo.