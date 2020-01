Nuno Manta e o jogo com o Benfica: "Vamos de autocarro para baixo..."

Treinador do Aves, Nuno Manta, fez a antevisão ao encontro da jornada 16 do campeonato.

Motivação durante a semana: "Depois da derrota com o Santa Clara, os primeiros dois dias costumam ser de ressaca e não são agradáveis. A mim custa-me a passar quando o resultado não é positivo. Ficou um amargo muito grande na nossa maneira de analisar o jogo, pois tivemos coisas muito positivas. Fomos ineficazes, mas agora a estratégia para o Benfica será diferente. Sabemos das dificuldades".

Benfica: "Temos que ter personalidade, este jogo tem as suas particularidades, mas temos que mostrar a nossa ideia de jogo. Estratégia? Fica em segredo, amanhã vão ver"

Regressos de Mohammadi e Welinton: "Ficamos com mais duas soluções, são bons jogadores, têm qualidade em termos ofensivos e fico agradado por ter mais duas soluções, no último jogo tinham dado jeito ao Aves, não estavam, estavam outras..."

Aves vai com autocarro: "Vou brincar um pouco. Vamos de autocarro para baixo, vamos no autocarro do Aves. Em relação à estratégia, normalmente uma pessoa é criticada quando tira pontos, se perdemos não nos vão criticar porque fizemos antijogo ou porque colocámos o autocarro. Acho interessante que algumas equipas critiquem o antijogo que para alguns é antijogo e para outros é controlo dos tempos do jogo. Iremos usar as armas e as estratégias que temos ao dispor. Não se pode olhar sempre para a equipa pequena, por favor vejam todas as equipas, mesmo os grandes, quando estão a ganhar, vejam o tempo que eles demoram a recolocar uma bola em jogo".

Extremos da tabela defrontam-se: "Quando entramos para o jogo, o resultado está 0-0 e não podemos pensar que um está em primeiro e o outro está em último. Temos é que pensar no que temos que fazer. O Aves tem pressão há muito tempo para conseguir pontos, não vai ser o jogo de amanhã que vai colocar mais pressão. A pressão é sempre a mesma para ganhar".

Plano para travar Pizzi: "O Benfica é muito forte individualmente e coletivamente, o Pizzi é um deles, o Carlos Vinícius também é um jogador a atenção, o Chiquinho é muito forte entrelinhas, o Cervi tem forte capacidade de explosão, Gabriel tem qualidade na variação de jogo e do passe, o Grimaldo é forte na esquerda, enfim se formos a analisar todos os jogadores são bons. O Aves vai tentar incutir um jogo positivo para tentar conquistar pontos".

Claque ausente do jogo em protesto com o horário: "Acho a claque do Aves uma das melhores do país. Se fossem ao jogo, iam fazer-se ouvir de certeza. É uma forma que eles encontraram de chamar à atenção para o horário do jogo e tenho a certeza que eles vão estar atentos ao jogo e posso prometer que vão ter uma equipa em campo que vai dar tudo para conquistar pontos".